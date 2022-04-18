Google Maps начал показывать российские военные и стратегические объекты

Сервис Google Maps снял гриф секретности с военных и стратегических объектов России, – сообщает Daily Storm.

По информации издания, при снятии ограничения позволило пользователям в в открытом доступе в максимальном разрешении рассматривать множество ключевых объектов военной инфраструктуры России, в том числе «крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковую позицию межконтинентальной баллистической ракеты и авиабазу».

Сообщается, что подобное возможно лишь в отношении российских объектов, в то время как в других странах увидеть подобное все еще невозможно.

Вашингтон, Иван Бабурин

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