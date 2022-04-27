Вице-президент Microsoft обвинил Россию в кибератаках на «украинские цели»

Вице-президент Microsoft по безопасности и доверию пользователей Том Берт заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия прибегала к кибератакам чаще, чем считалась до сих пор, – сообщают СМИ.

Согласно утверждениям Берта, по данным Microsoft, не менее шести связанных с Кремлем хакерских группировок участвовали в атаках на украинские цели, осуществив не менее 240 операций.

«Кибератаки иногда осуществлялись параллельно с боевыми операциями на территории Украины. В качестве примера он привел хакерскую атаку на украинский телеканал 1 марта в тот же день, когда армия нанесла ракетный удар по телебашне в Киеве, он также упомянул о рассылке электронных писем украинцам во время осады Мариуполя о том, что «правительство их бросило», – заявил вице-президент Microsoft по безопасности и доверию пользователей.

Кроме того, в отчете Microsoft говорится, что задолго до начала операции российские хакеры атаковали организации «по всей Украине» с целью сбора информации о возможных военных заказах.

Вашингтон, Иван Бабурин

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