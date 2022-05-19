Роскомнадзор выявил 400 сайтов с фейками о специальной военной операции на Украине

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг, 19 мая, заявил, что с начала специальной военной операции ведомством было выявлено 400 сайтов, которые публиковали недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине, – сообщает ТАСС.

Субботин, в частности, сказал: «Мы с момента начала специальной военной операции выявили 400 интернет-сайтов, это крупные, известные многим ресурсы, которые на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию, которая была связана с действиями наших вооруженных сил на территории Украины».

Москва, Иван Бабурин

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