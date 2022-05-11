Компания Apple объявила о прекращении производства iPod, своего знаменитого цифрового музыкального плеера, который произвел революцию в музыкальной индустрии в начале 2000-х годов. «Дух iPod живет. Мы встроили невероятный музыкальный опыт во все наши продукты, от iPhone до Apple Watch, – заявил Грег Джосвиак, вице-президент Apple по международному маркетингу. – Музыка всегда занимала центральное место в Apple, и ее доступность для сотен миллионов пользователей с помощью iPod, повлияла не только на музыкальную индустрию, но и изменила способ воспроизведения музыки, ее открытия, прослушивания и распространения».

iPod Touch будет по-прежнему доступен в фирменных торговых точках, пока не закончатся запасы.

Прямоугольный белый iPod появился на прилавках магазинов более двадцати лет назад, в 2001 году, и быстро завоевал бешеную популярность. Этот mp3-плеер и программное обеспечение iTunes, также выпущенное в 2001 году, потрясли мир музыки, популяризировав легальную загрузку в противовес пиратству. По данным специализированной компании Loup Ventures, цитируемой New York Times , с момента начала продаж Apple реализовала почти 450 миллионов iPod . Этот аксессуар во многом способствовал превращению компании Apple в гиганта, которым она является сегодня, а iPod вдохновил на создание iPhone.

Купертино, Елена Васильева

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