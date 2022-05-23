The Times: США и Великобритания ищут варианты замены GPS

Принимая во внимание возможные угрозы со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления, США и Соединенное королевство начали искать альтернативу навигационной системе GPS, например, – OneWeb и NextNav – пишет газета The Times.

Издание сообщает, что исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман заявил: «Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других».

По данным The Times, Паттбираман на этой неделе встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.

«Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен», – пишет издание.

По мнению исполнительного директора NextNav, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.

Со своей стороны британский министр по вопросам оборонных закупок Джереми Куин в интервью The Times также заявил, что правительство должно быть «начеку» относительно угрозы вмешательства в работу спутников, так как Россия использует военную операцию на Украине, чтобы протестировать глушение сигналов GPS.

Куин заявил The Times: «Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь урок из этого и продолжать нашу инновационную работу в этой сфере».

Лондон, Иван Бабурин

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