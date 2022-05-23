В Нью-Йорке отключили последний уличный таксофон

Последняя телефонная будка с оплатой за разговор монетами была отключена от сети в понедельник, 23 мая в Нью-Йорке, – сообщает агентство AFP.

Президент района Манхэттен Марк Левин в сопровождении муниципальных властей и прессы «закрыли» последнюю «будку» с логотипом телекоммуникационной компании Bell System и двумя телефонами на углу 7-й авеню и 50-й улицы в центре Нью-Йорка.

Марк Левин в своем Twitter написал: «Я был здесь сегодня, чтобы в последний раз попрощаться со знаменитым таксофоном в Нью-Йорке. Я не буду скучать по отсутствию гудка, но должен признаться, что испытал приступ ностальгии».

Президент Манхэттена также заявил, что не очень жалеет о тех днях, когда эти телефоны работали, как приходилось рыться в карманах, чтобы найти четвертак (25 центов), или стоять в очереди, чтобы позвонить посреди улицы на глазах у прохожих.

Проводные таксофоны-автоматы начали исчезать с улиц Нью-Йорка в начале 2000-х, когда появились сотовые телефоны, а после смартфоны.

Начиная с 2015 года, Манхэттен установил тысячи точек доступа LinkNYC, предлагающих Wi-Fi и бесплатные местные звонки. В перспективе эти новые киоски должны постепенно подключаться к сети 5G.

По данным местных СМИ, на Манхэттене «на память» останутся четыре старомодные телефонные будки в престижном Верхнем Вест-Сайде, на Вест-Энд-авеню на 66-й, 90-й, 100-й и 101-й улицах.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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