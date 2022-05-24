В минцифры заявили о недопустимости дискриминации украинских специалистов в российских IТ-компаниях

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации во вторник, 24 мая, заявили, что не подтверждает появившиеся в некоторых СМИ сообщения о массовых увольнениях или принудительном переводе украинских сотрудников IТ-компаний на другие должности.

В официальном Telegram-канале министерства говорится: «Минцифры не подтверждает информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе украинских сотрудников на другие должности. Министерство не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов».

В минцифры отдельно обратили внимание IТ-компаний, что практика подобной дискриминации недопустима.

Кроме того, в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации напомнили, что ранее оно выступило с инициативой об упрощении процедуры получения вида на жительство для IТ-специалистов и их семей, как это сделано для высококвалифицированных специалистов. Такие сотрудники смогут получить вид на жительство без разрешения на временное пребывание.

Москва, Иван Бабурин

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