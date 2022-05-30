Samsung заметно снизит производство смартфонов в 2022 году

Южнокорейская компания Samsung Electronics решила сократить производство смартфонов на 30 млн штук, информирует корейское издание Maeil Business News.

По сведениям источников издания, изначально производитель планировал отгрузить 310 млн гаджетов до конца 2022 года, то теперь планка снижена до отметки 280 млн аппаратов. Согласно планам компании, Samsung собирается снизить производство и флагманских, и недорогих телефонов, пишет «Лента.ру».

Эксперты назвали причинами сокращения производства высокий уровень инфляции и боевые действия на Украине. Они ожидают, что объем продаж аппаратов в средней и низкой ценовых категориях будет вялым в сравнении с 2021 годом.

Официальный представитель корпорации затруднился озвучить официальную позицию компании по данному вопросу, отметив, что Samsung следит за ситуацией на рынке.

Ранее СМИ сообщили, что Apple передумала увеличивать производство смартфонов в связи с рядом проблем. В планах компании выпуск не более 220 млн устройств нового поколения до конца года.

Сеул, Наталья Петрова

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