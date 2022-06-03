Игроки выложили в сеть секретные данные о военной технике Великобритании, Франции и Китая

Пользователи онлайн-игры War Thunder в погоне за реализмом опубликовали в общем доступе секретные данные о военной технике Великобритании, Франции и Китая. Об этом сообщает Techspot.

Засекреченные документы были использованы в качестве аргумента при обсуждении на форуме игры неточностей в виртуальных моделях различной техники. В частности, бумаги касались британского основного боевого танка Challenger 2, французского основного боевого танка Leclerc и китайского танка DTC10-125.

Спецслужбы трех стран обратились к разработчикам с требованием удалить материалы. Модераторы незамедлительно «вычистили» секретный контент, но, как известно, нет никаких гарантий, что другие игроки не успели скачать документы.

Самим пользователям, которые открыли важную информацию, грозил тюремный срок. Однако в этот раз они отделались предупреждением и баном.

Москва, Зоя Осколкова

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