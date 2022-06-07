Минцифры готово в ручном режиме помогать производителям высокотехнологичного оборудования

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт IT-лидеров» во вторник,7 июня, заявил, что министерство готово помочь российским производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования решить проблемы с поставками зарубежных комплектующих по уже заключенным контрактам, – сообщает деловое издание «Ведомости».

Глава минцифры, в частности, сказал: «Мы готовы в ручном режиме такие случаи сопровождать. Пока позиция правительства заключается в том, что на уровне судов будут приниматься адекватные решения, исходя из того, что обстоятельства форс-мажорные».

«Российские производители в праве обратиться в суд, чтобы принудить зарубежных поставщиков к выполнению своих обязательств или взыскать штрафные санкции, – добавил Шадаев.

Министр также уточнил, что сейчас в правительстве обсуждают необходимость законодательного регулирования форс-мажоров с поставками компонентов. При этом он заявил, что комплектующие для российского оборудования по-прежнему поставляют в Россию, и ситуация на рынке сейчас неплохая.

«Со спросом на российскую электронику все хорошо. Наша задача – помочь производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования, создать условия. Конечная сборка продуктов будет целиком проходить в России», – сказал глава минцифры РФ.

Москва, Иван Бабурин

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