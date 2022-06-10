Forbes: Минцифры заморозило проект электронного паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заморозило проект электронного паспорта на неопределенный срок, так как власти сомневаются, что проект окупится и для него хватит чипов, – пишет в пятницу, 10 июня, Forbes со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, одной из причин приостановки проекта стала стоимость цифрового паспорта. Цифровой стоит 1000 руб., бумажный – 300. Еще одной причина «заморозки» называется дефицит материалов для электронных носителей – для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов.

Один из источников Forbes говорит, что «смарт-чипы можно создать в нужном количестве, но нет технической документации по проекту, поэтому непонятно, какие именно чипы понадобятся для электронного паспорта».

Как рассказал Forbes источник в министерстве и источник, участвовавший в разработке проекта, – в правительстве проект сейчас «не в приоритете» и «всем немного не до того», к тому же, за смарт-карты россияне вряд ли будут готовы платить.

Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое Государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил Forbes, что плановые сроки проекта были сдвинуты.

Следует напомнить, что проект по выдаче цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом должен был стартовать в начале 2023 года в трех регионах России: Москве, Подмосковье и Татарстане. Кроме паспортных данных в документ можно было записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»