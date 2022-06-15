Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer 11

Американская IT-корпорация Microsoft со среды, 15 июня, прекращает поддержку последней основной версии Internet Explorer – интернет-браузер Internet Explorer 11, о чем IT-гигант объявил еще 19 мая, – сообщают СМИ.

При этом, как сообщила компания, поддержка Internet Explorer 11 в Windows 10 LTSC продолжится. Также останутся доступны приложения платформы Server Internet Explorer 11.

Как сообщают СМИ, свое решение в Microsoft объяснили «устареванием» Internet Explorer , его основные функции браузера перешли к Microsoft Edge, запущенному в 2015 году, который в том числе обеспечивает поддержку устаревших и современных сайтов и приложений.

Пользователям Internet Explorer в Microsoft посоветовали использовать старый браузер через режим обратной совместимости, встроенный в Microsoft Edge. В процессе перехода пользователи могут перенести сохраненные пароли, избранное и многое другое прямо в новый браузер. Функция будет поддерживаться как минимум до 2029 года. В компании сообщили, что разошлют пользователям уведомления за год до прекращения поддержки опции.

Следует напомнить, что в начале марта корпорация Microsoft объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины. Тогда в компании отмечали, что вместе с США и другими странами поддерживают санкции, которые «останавливают многие направления бизнеса в России».

Internet Explorer был запущен в 1995 году. Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась в 2015 году. Основным браузером для новых версий Windows стал Microsoft Edge, однако поддержка Internet Explorer продолжалась до сегодняшнего дня.

Следует отметить, что в 2022 году браузером Internet Explorer продолжают пользоваться на миллионах компьютеров по всему миру: в корпоративном сегменте Windows 10 на 47 процентах устройств установлен этот интернет-просмотрщик, – говорится в отчете аналитиков платформы Lansweeper.

Вашингтон, Иван Бабурин

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