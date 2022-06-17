Американка с помощью гаджета Apple уличила парня в измене и убила его

26-летняя жительница американского штата Индиана проследила за своим парнем с помощью смарт-метки Apple AirTag, уличила его в измене, а затем сбила машиной. Об этом сообщает USA Today.

Гейлин Моррис убедилась в том, что ее бойфренд пошел в бар, где встретился с другой женщиной. Пара поссорилась, после чего персонал выпроводил ругающихся любовников на улицу.

Обманутая девушка села в автомобиль и наехала на своего молодого человека, а затем проехала по телу еще несколько раз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Более того, злоумышленница попыталась преследовать любовницу своего парня, но в этот момент была задержана полицией. Ей предъявили обвинение в предумышленном убийстве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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