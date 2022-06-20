В России стали брать плату за SIM-карты

Некоторые российские операторы сотовой связи стали взимать плату за приобретение SIM-карты, сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, в пресс-службе «Мегафона» рассказали, что подобное нововведение обусловлено увеличением затрат на предоставление услуг.

«При подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами SIM-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», – сообщили в пресс-службе оператора сотовой связи.

В пресс-службе Yota новые условия объяснили обновленным ценообразованием производства SIM-карт.

«Мы всегда ориентируемся на целый ряд факторов и реагируем на изменения на рынке, и вынуждены сделать данную услугу платной», – заявили в Yota и добавили, что не исключают снижение стоимости взимания платы за SIM-карту или вовсе ее отмены в будущем.

Следует напомнить, что 9 июня минцифры РФ предложило повысить размер госпошлины для сотовых операторов за предоставление услуг связи с 7,5 тыс. до 1 млн. рублей на девять видов лицензий.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»