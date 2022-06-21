Южная Корея успешно запустила в космос собственную ракету

Южная Корея успешно провела пуск космической ракеты собственного производства «Нури» (KSLV-II). Власти вложили в строительство трехступенчатой ракеты 1,8 млрд долларов, передает агентство «Ренхап».

«Нури» стартовала с космодрома «Наро» 16:00 по местному времени (10:00 мск). Изначально запуск планировался на 16 июня, но один из датчиков оказался неисправен. Тогда старт отложили.

Ракета вышла на заданную высоту и успешно вывела на орбиту спутник.

«Нури» обошлась Сеулу в 1,8 млрд долларов. Ракету строили для коммерческих услуг по отправке спутников на орбиту Земли. Каждый запуск оценивается в 30 млн долларов.

Сеул, Наталья Рязанова

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