Медведев заявил о переманивании Западом российских IT-специалистов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры во вторник, 21 июня, заявил, что Запад массированно обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить за границу, – сообщают СМИ.

Медведев, в частности, сказал: «Для нас сейчас крайне важно парировать то сильнейшее давление, которое оказывается на нашу страну и в этой сфере. Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу. Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать. Мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов».

Также замглавы Совбеза заявил, что Россия уже в обозримом будущем не сможет закупать у недружественных стран наиболее важные компоненты для продукции своей IT-отрасли, поэтому нужно быть готовыми рассчитывать только на свои силы.

«Очевидно, что в обозримом будущем у нас не будет возможности закупать в недружественных странах наиболее важные компоненты для продукции нашей IT-отрасли. Нужно окончательно осознать, что здесь мы можем рассчитывать только на себя, на собственный интеллект, силы и возможности», – сказал Дмитрий Медведев.

Москва, Иван Бабурин

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