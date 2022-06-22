На Украину передадут американскую собаку-робота сапера

Армия США одобрила поставку на Украину одной собаки-робота Spot производства компании Boston Dynamics, которая будет использоваться для разминирования, – сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Издание пишет, что использовать робо-пса будет не ВСУ, а американская некоммерческая организация HALO Trust, которая работает на Украине по контракту с правительством США. Отмечается, что «на вооружении» американской армии стоит всего два Spot-пса, одного из которых отправят на Украину.

Сообщается, что Spot может перетаскивать одновременно от 50 до 100 неразорвавшихся боеприпасов с помощью роботизированного манипулятора, установленного вместо головы, что позволит не подвергать риску жизни людей. Стоимость такой «собаки» чуть более $70 000.

Киев, Иван Бабурин

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