Cisco уходит с российского и белорусского рынков

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco в четверг, 23 июня, заявил о начале ухода с рынков России и Белоруссии.

В сообщении на сайте Cisco говорится: «Мы приняли решение о начале планомерного свертывания нашего бизнеса в России и Белоруссии».

При этом в компании отметили, что будут «напрямую связываться с клиентами, партнерами и поставщиками для решения финансовых вопросов, включая возмещение предоплаты за услуги и соглашения о программном обеспечении».

Напомним, что Cisco еще марте приостановила все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на Украине.

Москва, Иван Бабурин

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