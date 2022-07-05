Германия хочет ослабить Россию за счет найма российских IT-специалистов

Президент немецкой цифровой ассоциации Bitkom Ахим Берг заявил, что за счет найма IT-специалистов из России и Белоруссии можно существенно ослабить эти страны, – сообщает немецкое издание Bild.

В интервью Bild Ахим Берг сказал: «Привлекая к нам квалифицированных работников из России и Белоруссии, мы существенно ослабим эти страны, укрепив в то же время Германию, как площадку ведения IT-бизнеса».

По словам президента Bitkom из-за российской военной спецоперации на Украине, Россию и Белоруссию покинули многие работники IT-сферы. Они исчисляются десятками тысяч и за счет них можно пополнить нехватку кадров в Германии.

«Германия нуждается в закрытии 96 тыс. IT-вакансий, эту нехватку можно восполнить российскими и белорусскими специалистами», – заявил г-н Берг.

Немецкое издание также пишет, что Ассоциация Bitkom призвала правительство ФРГ запустить программу для IT-специалистов из России и Белоруссии по ускоренному получению визы и помощи в поиске работы, а также снизить для них требования к знанию немецкого языка.

Берлин, Иван Бабурин

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