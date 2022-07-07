Сбербанк начал «выковыривать» микрочипы со старых карт и устанавливать их на новые

Начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина в ходе международной конференции по безопасности платежей в четверг, 7 июля, заявила, что Сбербанк решает проблему дефицита чипов для банковских карт путем реимплантации их из невостребованного клиентами банка пластика в новые карты, – сообщает ТАСС.

Ольга Маклашина, в частности, сказала: «В России возник дефицит чипов для карточек. Сбер, в основном, работал с европейскими производителями чипов, соответственно, с логистикой из Европы сейчас большая проблема. Плюс Visa с Mastercard поуходили с российского рынка, поэтому все начали делать себе карты «Мир», поэтому появился повышенный спрос на выпуск карточек. И, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты».

При этом, следует отметить, что Начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка пояснила, что «реимплантации» подвергаются только неактивированные карты, которые по различным причинам не забирают клиенты банка. После того, как в отделении скопилось нужное количество карт, инкассаторы привозят их в центры эмиссии, и когда возникает потребность в чипе, специалисты полностью удаляю данные с них, а затем отвозят их производителю банковских карт. Там их уже извлекают для последующего использования в новых картах.

«За месяц в банке накапливается почти 400 тыс. неактивированных карт, а механизм «реинплантации» позволит банку сэкономить 1 млрд. рублей в текущем году», – сообщили в Сбербанке.

Москва, Иван Бабурин

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