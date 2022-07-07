Испытания новой американской стратегической ракеты закончилось взрывом

Представители ВВС США на авиабазе Ванденберг в Калифорнии в четверг, 7 июля, заявили, что первый тестовый запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel завершился неудачей, – сообщают СМИ.

По информации американских военных, ракета, предназначенная для доставки к цели новых ядерных боеголовок Mk21A мощностью не менее 300 килотонн, взорвалась через 11 секунд после запуска.

По сообщениям местных изданий, Minotaur II планируется использовать взамен устаревающим после 50 лет службы Minuteman.

Ракета разрабатывается корпорацией Northrop Grumman в рамках контракта с ВВС США на сумму $13,3 млрд. Министерство обороны США предполагает, что затраты на приобретение новых ракет составят более $95 млрд.

Между тем, с космодрома минобороны РФ в Плесецке в четверг, 7 июля успешно стартовала ракета «Союз-2.1б».

В сообщении минобороны России говорится: В четверг, 7 июля, в 12 часов 18 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К».

Вашингтон, Иван Бабурин

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