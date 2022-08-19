Apple призывает пользователей обновиться – выявлена опасная уязвимость, с помощью которой можно перехватить устройство

Apple призывает своих пользователей активно обновлять программное обеспечение. Корпорация в среду обнаружила серьезные уязвимости в безопасности своих iPhone, iPad и Mac. В двух отчетах Apple говорится, что программные недостатки потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над устройствами. Компания заявила, что ей известно об отчете о возможном активном использовании этой проблемы.

Две уязвимости были обнаружены в WebKit, движке браузера, на котором работают Safari и другие приложения, и в ядре, по сути являющемся ядром операционной системы. Недостаток означает, что хакер может получить полный доступ к устройству. Эксперты по безопасности посоветовали пользователям обновить уязвимые устройства – iPhone 6S и более поздние модели; несколько моделей iPad, в том числе 5-го поколения и новее, все модели iPad Pro и iPad Air 2; и компьютеры Mac под управлением MacOS Monterey. Apple заявила, что ошибка WebKit может быть использована, если уязвимое устройство получит доступ или обработает «злонамеренно созданный веб-контент, [который] может привести к выполнению произвольного кода». Вторая ошибка позволяет вредоносному приложению «выполнять произвольный код с привилегиями ядра», что означает полный доступ к устройству.

Как отмечает «Новый День», обновленное ПО уже начало поступать пользователям. Однако в России после начала в феврале СВО некоторые пользователи устройств Apple отключили автоматическое обновление ПО, поскольку опасаются, что корпорация по идеологическим причинам может отключить русских пользователей.

Москва, Елена Васильева

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