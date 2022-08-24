Украина получит от Запада микродроны Black Hornet

Норвегия и Великобритания обязались подарить Украине беспилотные летательные аппараты Black Hornet. Об этом сообщает норвежское министерство обороны.

«Норвегия и Великобритания объединили усилия для приобретения норвежских микробеспилотников Black Hornet в рамках пожертвования Украине. Стоимость [поставки] составит до 90 млн норвежских крон», – говорится в заявлении ведомства на сайте правительства страны.

Поставки профинансирует британский фонд, в который норвежские власти внесли 400 млн крон. Дроны купят у компании, разрабатывающей тепловизоры и датчики Teledyne Flir, закупку, доставку и обучение военных организуют британцы.

Беспилотники PD-100 Black Hornet представляют собой аппараты длиной всего 120 мм и весом 18 г. В комплект входят два дрона, которые способны подниматься на высоту до 3 км, находиться в воздухе 20-25 минут и лететь с максимальной скоростью 5 м/с.

Лондон, Зоя Осколкова

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