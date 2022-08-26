Глава минцифры IT-компаниям: Мы криворукие. Простите

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в пятницу, 26 августа, объяснили техническим сбоем рассылку уведомлений об аннулировании аккредитации IT-компаний.

В телеграм-канале Skolkovo Leaks был опубликован скриншот с извинением от главы минцифры Максута Шадаева: «Ребята, мы криворукие. Простите».

В свою очередь министерство разослало сообщение, в котором говорится: «Сегодня некоторые IT-компании получили в рассылке Госуслуг ошибочное уведомление об аннулировании государственной аккредитации. Произошел технический сбой. В ближайшее время те, кто получил такое сообщение ошибочно, получат письмо-опровержение от Госуслуг. Приносим свои извинения за техническую ошибку».

Напомним, что 1 августа, минцифры сообщило об исключении из реестра более 400 компаний, для которых деятельность в IT-сфере не является основной. На следующий день, 2 августа, ведомство опубликовало новый порядок аккредитации, в котором предлагается выдавать ее только если выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%. Вместе с тем министерство предлагает аккредитовывать и стартап-проекты, которые не имеют выручки от IT-деятельности, но инвестируют в это направление.

Москва, Иван Бабурин

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