В Бразилии запретили продажу iPhone без зарядного устройства

Власти Бразилии запретили американской корпорации Apple продажу смартфонов без зарядных устройств в комплекте. Об этом сообщает Appleinsider.

Бразильское министерство юстиции оштрафовало Apple на 12 млн реалов (140 млн рублей). Кроме того, регулятор аннулировал лицензию на продажу всех смартфонов, у которых нет зарядного устройства, то есть аппаратов серии iPhone 12 и более новых устройств.

При этом ведомство грозит наложить дополнительные штрафы, если компания нарушит запрет.

Apple придется либо остановить продажи смартфонов в Бразилии, либо изменить комплект для региона, пишет издание. Ранее корпорации не удалось убедить бразильские власти в том, что зарядный адаптер не является обязательным в комплекте смартфона.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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