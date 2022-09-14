Мировые IT-гиганты оштрафованы в Южной Корее на более чем 70 миллионов долларов

Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи оштрафовала компании Google и Meta на 100 млрд. южнокорейских вон (около 71,8 млн. долларов) за нарушение местных законов по защите персональных данных пользователей, сообщает издание TechCrunch.
Как сообщает издание, южнокорейские власти заявили, что Google и Meta не проинформировали пользователей должным образом и не получили от них согласие на сбор данных и их анализ для последующего использования в таргетированной рекламе. В итоге Google был оштрафован на 69,2 млрд вон (около $50 млн), а Meta – на 30,8 млрд вон ($22 млн). Это суммы – максимальный штраф за нарушение законов, защищающих персональные данные пользователей в Южной Корее.
Как пишет портал, это первый случай в стране, когда компании были оштрафованы за сбор и использование данных о пользовательском поведении на онлайн-площадках, занимающихся таргетированной рекламой.
В свою очередь в компании Meta заявили, что «не согласны с решением комиссии и будут готовы защищать свои интересы любым возможным путем, в том числе через суд». В Google сообщили, что также не согласны с решением Сеула и когда получат письменное обоснование, то изучат его.
* Организация признана в России экстремистской
Сеул, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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