Из AppStore исчезли все приложения VK

Из магазина приложений AppStore вечером в понедельник, 26 сентября, пропали все приложения технологического холдинга VK, в том числе и сервис «Почта Mail.ru», – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что из магазина приложений App Store исчезло приложение социальной сети «ВКонтакте», при этом в Google Play оно осталось по-прежнему доступно.

Также по поиску не находится ни одно из приложений холдинга VK, в их числе VK Play, VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru».

Москва, Иван Бабурин

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