В России появится оператор единой информационной системы персональных данных

Президент России Владимир Путин по предложению правительства РФ в пятницу, 30 сентября, подписал указ об определении организации по обеспечению цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных, а также сервисов подписания и хранения документов.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что «организацией, которая будет обеспечивать развитие цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных, а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений определено АО «Центр Биометрических Технологий».

Как следует из указа, доля ПАО «Ростелеком» в уставном капитале АО «Центр Биометрических Технологий» составит 49%, доля государства – 26%, Банку России рекомендовано войти в состав акционеров АО «Центр Биометрических Технологий» с долей в его уставном капитале 25%.

Правительству России при участии Центробанка поручено в 3-месячный срок, в частности, определить размеры бюджетных ассигнований из федерального бюджета АО «Центр Биометрических Технологий» в качестве имущественного взноса государства, а также порядок выделения таких ассигнований. Кроме того, российскому кабмину поручается «возложить на АО «Центр Биометрических Технологий» функции оператора единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица».

Кроме того, согласно указу, в России будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных.

Москва, Иван Бабурин

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