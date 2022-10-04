Европарламент ввел единый тип зарядных устройств для всех смартфонов, планшетов и камер

Европарламент (ЕП) во вторник, 4 октября, окончательно утвердил решение о введении единого типа зарядных устройств для всех смартфонов, планшетов и камер. Решение станет обязательным в Евросоюзе осенью 2024 года, – сообщают СМИ.

В опубликованном документе на сайте Европарламента говорится: «К концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты, фото- и видеокамеры, продаваемые в ЕС, должны быть оснащены зарядным портом USB Type-C (он же USB-C). С весны 2026 года данное обязательство будет распространяться на ноутбуки. Совет ЕС должен будет официально утвердить директиву (одобрение всех стран-членов ЕС,– прим. ред.) прежде чем она будет опубликована в «Официальном журнале ЕС».

В документе также отмечается, что потребителям теперь не понадобится приобретать новое зарядное устройство каждый раз при покупке электронного устройства, поскольку можно будет использовать универсальную зарядку. В связи с ростом популярности беспроводной зарядки Европейская комиссия (ЕК) должна еще согласовать «требования функциональной совместимости к концу 2024 года во избежание негативного воздействия на потребителей и окружающую среду».

Следует напомнить, что в сентябре 2021 года Еврокомиссия предложила ввести в Евросоюзе единый стандарт зарядки телефонов – формата USB Type-C (он же USB-C), все поставляемые в Евросоюз устройства должны иметь одинаковый порт.

Отмечается также, что в среднем у каждого покупателя телефонов в ЕС в наличии есть около три зарядных устройства, два из которых он использует регулярно. При этом, порядка 40% пользователей сталкивались с проблемой, что не могут зарядить смартфон или планшет, потому что к нему не подходят имеющиеся «зарядники».

Москва, Иван Бабурин

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