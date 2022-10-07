СМИ: Спутниковая связь Илона Маска Starlink начала «сбоить» в зоне СВО

Система спутниковой связи Starlink, используемая украинскими неонацистами, начала давать сбои в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО), сообщает в пятницу, 7 октября, британское издание Financial Times.

Со ссылкой на украинских чиновников издание пишет, что в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях были зафиксированы «катастрофические потери связи», что вызвало панику в рядах ВСУ.

В свою очередь, украинские эксперты заявили FT, что причиной проблем со связью в указанных регионах может быть целенаправленное решение компании SpaceX, запустившей Starlink, ограничить доступ к ней на контролируемой Россией территории.

«Сбои в работе свидетельствуют о недостатке кооперации между военным руководством Украины и SpaceX», – сообщили аналитики.

Следует напомнить, что основатель и владелец SpaceX Илон Маск в конце февраля заявил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В свою очередь, американские СМИ в марте сообщили, что ВСУ используют спутниковую связь Starlink для координации и нанесению артиллеристских ударов по российской армии.

Лондон, Иван Бабурин

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