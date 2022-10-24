Илон Маск запускает очередную партию спутников Starlink, обеспечивающих связь украинским боевикам

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX запланировала на 27 октября старт ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией мини-спутников для расширения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, обеспечивающей связь украинским неонацистам, – сообщает издание Spaceflight Now.

Специализированное издание сообщает, что старт Falcon 9 запланирован с авиабазы американских Космических сил Ванденберг в штате Калифорния 27 октября в часовое временное окно, которое открывается в 15:01 по времени Тихоокеанского побережья США (28 октября в 03:01 мск.). Это станет 66-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в октябре.

Spaceflight Now также пишет, что SpaceX запустила уже 3505 спутников Starlink, часть из которых вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Следует отметить, что ранее сегодня, Илон Маск заверил вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в том, что компания SpaceX будет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже если Пентагон откажется от финансирования работы сети.

«Еще до того как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование», – написал в своем микроблоге в Twitter Илон Маск.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»