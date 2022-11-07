Apple: iPhone 14 Pro придется ждать дольше из-за проблем на производстве

Компания Apple официально предупредила пользователей, что поставки iPhone 14 Pro будут «ниже, чем ожидалось» после закрытия завода в Китае, связанного с ограничениями по борьбе с Covid-19. Apple указала, что ее основная производственная площадка в Чжэнчжоу «в настоящее время работает со значительно сниженной производительностью» после обнаружения вспышки случаев Covid-19.

«Покупателям придется дольше ждать, чтобы получить свои новые продукты, – говорится в пресс-релизе американской группы. – Как и с самого начала пандемии, мы уделяем первостепенное внимание здоровью и безопасности работников в нашей цепочке поставок».

Тайваньская группа Foxconn, главный субподрядчик Apple, с октября столкнулась с ростом числа случаев Covid-19 на своем огромном предприятии в Чжэнчжоу, крупнейшем заводе iPhone в мире. Foxconn, со своей стороны, объявила, что «пересмотрела в сторону понижения» свои финансовые прогнозы на конец года.

«Прогноз группы на четвертый квартал изначально был «осторожно оптимистичным», но из-за пандемии, затронувшей некоторые из наших операций в Чжэнчжоу, компания пересмотрит этот прогноз в сторону понижения, – говорится в заявлении Foxconn. – В настоящее время Foxconn работает с властями над совместными усилиями по борьбе с пандемией, чтобы как можно быстрее возобновить производство на полную мощность». Компания не уточнила степень влияния карантина на ее финансовые результаты.

Как напоминает газета «Фигаро», бренд Apple зависит от Китая, где производится более 90% продукции. Страна также является одним из ее важнейших рынков. В отличие от своих соседей по Силиконовой долине, Apple до сих пор хорошо переживала экономический кризис, даже несмотря на то, что сильный доллар давит на ее доходы.

С июля по сентябрь продажи флагманского продукта американской группы iPhone выросли на 9,7% за год до 42,6 млрд долларов. К праздникам компания и эксперты ожидали высокого спроса на iPhone 14 и 14 Pro Max.

Foxconn является крупнейшим работодателем в частном секторе Китая, на его примерно 30 заводах и в исследовательских центрах в стране работает более миллиона человек. На расположенном примерно в 600 км от Пекина промышленном объекте в Чжэнчжоу работает до 300 000 человек, которые живут там круглый год в «iPhone City» – своего рода городе в городе.

Пекин, Елена Васильева

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