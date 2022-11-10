Apple в Китае ограничила сервис для передачи файлов неограниченному кругу пользователей

Компания Apple ограничила работу сервиса для передачи файлов по WI-FI и Bluetooth AirDrop в режиме «Для всех» в Китае и планирует это сделать во всем мире для затруднения массовой рассылки информации неограниченному кругу лиц, – сообщает в четверг, 10 ноября, агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, «теперь в КНР отправлять файлы по AirDrop в режиме «Для всех» можно не дольше 10 минут. По истечении этого времени AirDrop переключится на режим «Только контакты», что по менинию IT-гиганта должно затруднить массовое распространение контента среди незнакомцев».

«Apple внесла изменения в работу AirDrop на iPhone после того, как протестующие в КНР использовали эту функцию для распространения плакатов против Си Цзиньпина. В компании также заявили, что в 2023 году подобное ограничение году будет распространится на весь мир», – пишет Bloomberg.

Пекин, Иван Бабурин

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