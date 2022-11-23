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NewDayNews.ru

Среда, 23 ноября 2022, 20:32 мск

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Сайт Европарламента атаковали неизвестные хакеры

Фото: Pixabay

Представитель Европарламента Жауме Дук в среду, 23 ноября, заявил, что из-за хакерской атаки сайт организации недоступен, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Дук написал: «Доступ к интернет-сайту Европарламента извне затруднен из-за высокого уровня сетевого трафика. Этот трафик связан с DDoS-атакой. Команда Европарламента работает, чтобы как-можно быстрее решить эту проблему»

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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