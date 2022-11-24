российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 ноября 2022, 18:05 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе Москва – Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ) в четверг, 23 ноября, заявил, что на скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург в ближайшее время планируется провести эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, – сообщают СМИ.

Говоря о беспилотных автомобилях, Путин сказал: «Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Политика, Россия, Технологии,