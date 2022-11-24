Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе Москва – Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ) в четверг, 23 ноября, заявил, что на скоростной трассе Москва – Санкт-Петербург в ближайшее время планируется провести эксперимент с использованием беспилотных автомобилей, – сообщают СМИ.

Говоря о беспилотных автомобилях, Путин сказал: «Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург».

Москва, Иван Бабурин

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