В России более 10 тысячам IT-компаний грозит лишение аккредитаций

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в четверг, 24 ноября, заявил, что 10 тысяч IT-компаний могут лишиться аккредитаций за то, что не предоставили в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Шадаев сказал: «Из 26,7 тыс. компании, которые имели аккредитацию до вступления в силу нового постановления правительства, не подали согласие 10,141 тыс. компаний. Де-факто процесс лишения аккредитации уже начался. Однако, компания может заново подать заявку на аккредитацию. Нет никаких норм, которые препятствуют повторной подаче. Но при подаче они должны все равно подать согласие на раскрытие информации».

Следует напомнить, что в октябре текущего года минцифры сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»