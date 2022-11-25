В Татарстане запретили запускать беспилотники

В Татарстане запретили пользоваться беспилотными летательными аппаратами. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

«В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Республики Татарстан… постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации региона.

Исключение сделают для дронов, используемых органами государственной власти и подведомственными им организациями.

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, установленного указом президента России.

20 октября российский лидер Владимир Путин ввел военное положение в присоединенных регионах. В ряде субъектов был введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Татарстане действует режим уровня базовой готовности.

Казань, Зоя Осколкова

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