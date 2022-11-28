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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 ноября 2022, 10:34 мск

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Япония создает группировку из 50 военных спутников

Фото: FreePik

Япония создает группировку спутников, которые будут отслеживать военные объекты и перемещение техники в режиме реального времени. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Система будет включать в себя 50 аппаратов двух видов – оптические и спутники РСА (радиолокационного синтезирования апертуры). Запуск устройств стартует с 2024 года.

Планируется, что группировка спутников позволит при хорошей погоде в дневное время делать качественные фото и видео поверхности Земли, а также получать радиолокационные изображения. Объектами наблюдения станут военные базы и техника.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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