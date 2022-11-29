Киберучения НАТО начались в Эстонии

Министерство обороны Эстонии во вторник, 29 ноября, сообщило, что в республике начались одни из крупнейших в мире киберучения НАТО Cyber Coalition, – сообщают СМИ.

В эстонском минобороны сообщили, что в Cyber Coalition принимают участие около 1000 военных из 26 союзных стран, а также из Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции и Швейцарии, а также Южная Корея участвует в качестве наблюдателя. Отмечается, что учениях также участвуют представители научных кругов.

«В ходе учений участники будут обучаться решению реальных задач, таких как кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО в контексте операций. Подобные маневры позволят союзникам по альянсу укрепить свои возможности для круглосуточной защиты IT-сетей от кибератак и обмена информацией о кибератаках в режиме реального времени с союзниками и партнерами», – сообщили в пресс-службе минобороны Эстонии.

Таллинн, Иван Бабурин

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