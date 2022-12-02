ЕС потратил 400 тысяч евро на вечеринку в метавселенной для шести человек

Евросоюз потратил почти 400 тысяч евро на организации мероприятия в метавселенной для молодежи. Однако на вечеринку пришли всего шесть человек. Об этом сообщает портал Gizmodo.

На мероприятие было потрачено 387 тысяч евро. Целевая аудитория – политически неактивная молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Организацией и финансированием занимался департамент внешней помощи Европейской комиссии. Мероприятие должно было повысить осведомленность молодежи о том, чем занимается ЕС на мировой арене, но в итоге что-то пошло не так.

По словам журналиста портала Devex Винсента Чедвика, вечеринка не оправдала ожиданий. «После нескольких странных бесед примерно с пятью другими людьми, которые тоже посетили мероприятие, я остался один», – сообщил Чедвик в твиттере.

Брюссель, Зоя Осколкова

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