Правительство выбрало «Ростелеком» единственным поставщиком инфраструктуры в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»

Правительство РФ выпустило распоряжение, в котором говорится, что компания «Ростелеком» выбрана единственным исполнителем закупок Минцифры РФ в 2023-2024 годах в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», связанных с инфраструктурой государственных и муниципальных услуг.

В документе, опубликованном в понедельник, 26 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Определить ПАО «Ростелеком» единственным исполнителем осуществляемых Минцифры России в 2023-2024 годах в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» закупок работ, необходимых для развития инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, входящей в инфраструктуру электронного правительства».

«Предельный срок, на который заключаются госконтракты с «Ростелекомом» на исполнение закупок определен 31 декабря 2024 года», – говорится также в распоряжении кабмина.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»