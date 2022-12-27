В Палате представителей США запретили TikTok

Комитет по административным вопросам Палаты представителей США запретил сотрудникам законодательного органа пользоваться социальной сетью TikTok на рабочих устройствах, – сообщает во вторник, 27 декабря, издание Washington Examiner.

В уведомлении, разосланном Комитетом, говорится: «Аппарат по вопросам кибербезопасности пришел к выводу, что мобильное приложение TikTok несет высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности… Административный комитет палаты уполномочил офис кибербезопасности административного директора начать удаление сервиса социальных медиа TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты».

Следует напомнить, что директор ЦРУ Уильям Бернс 16 декабря заявил, что его ведомство считает, что TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США.

Кроме того, 13 декабря, сенатор республиканец Марко Рубио, а также члены Палаты представителей Конгресса США – республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти внесли в обе палаты Конгресса законопроект, запрещающий использовать на территории США популярную соцсеть TikTok.

Вашингтон, Иван Бабурин

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