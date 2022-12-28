Глава минцифры выступил против запрета на выезд из страны «айтишников»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Маскут Шадаев на вебинаре, посвященном итогам года, в среду, 28 декабря, выступил против ограничения на выезд IT-специалистов за границу, – сообщают Интерфакс.

Сообщается, что Шадаев сказал следующее: «Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании».



«Много обсуждается, что надо, чтобы экономически это было не так интересно. Но при этом мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд», – сказал глава минцифры и также добавил, что министерство рассмотрит вопрос о расширении списка специальностей, позволяющих получить отсрочку от призыва на срочную службу для IT-специалистов

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госдумы готовят ряд специальностей, которых коснутся ограничения россиян, которые работают удаленно из-за границы, им предлагалось запретить заключать трудовые договоры по ряду специальностей.

Москва, Иван Бабурин

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