Во Франции TikTok оштрафовали на пять миллионов евро

Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) Франции в четверг, 12 января, выписала штраф в €5 млн. социальной сети для обмена короткими видео TikTok, – сообщает французское агентство AFP.

В CNIL заявили, что TikTok оштрафован за то, что не предоставляет на своем сайте возможность отказаться от использования файлов cookie, которые позволяют ему идентифицировать пользователей, что противоречит французскому законодательству.

Со своей стороны в TikTok заявили, что соблюдают французские законы и такую возможность предоставляет. Однако Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам ответила, что процедура отказа от cookie специально усложнена, чтобы «побудить пользователя нажать кнопку»Принять все cookie».

Париж, Иван Бабурин

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