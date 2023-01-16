США запустили в космос сверхтяжелую ракету с секретным военным грузом

В США стартовала сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с секретным грузом на борту. Об этом сообщила компания SpaceX в своем твиттер-аккаунте.

Миссия USSF-67 стартовала из Космического центра Кеннеди во Флориде. Запуск перенесли почти на сутки, причину задержки не разглашают.

Ракета несет спутниковый адаптер LDPE, на котором установлены пять космических аппаратов, а также спутник связи Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2. Однако точный состав и назначение группировки неизвестны.

Отмечается лишь, что аппараты запускаются в интересах Космических сил США. При этом они должны повысить ситуационную осведомленность американских войск. Предположительно, одно из устройств послужит для разведки или связи, а второе является шифровальщиком.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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