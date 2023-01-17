IT-гигант Apple оштрафован почти на 1,2 млрд рублей

За навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании при создании приложений на iOS Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала американскую корпорацию Apple почти на 1,2 млрд рублей.

В сообщении в Telegram-канале ФАС говорится: «В июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. … В результате проведенного административного расследования ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1,177 млрд 988,7 рублей (более $17 млн.) за нарушение антимонопольного законодательства»

Москва, Иван Бабурин

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