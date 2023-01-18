Мировой IT-гигант Microsoft готовится сократить порядка 10 тысяч своих сотрудников

Американская IT-корпорация Microsoft в среду, 18 января, выпустила заявление, в котором говорится, что в 2023 году компания сократит примерно 10 тысяч сотрудников, – сообщают СМИ.

В заявлении, размещенном в официальном блоге Microsoft говорится: «Сегодня мы вносим изменения, которые приведут к сокращению нашей общей рабочей силы на 10 тыс. мест до конца третьего квартала 2023 финансового года… Число увольнений составит менее 5% общей базы работников Microsoft… Уволенным сотрудникам будут предоставлены различные льготы и пособия, медицинская страховка, действующая 6 месяцев после сокращения, и помощь в процессе перехода на новое место работы. Льготы для сотрудников за пределами США будут соответствовать законам о занятости в каждой стране».

«Такие меры обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить свои расходы на цифровые продукты после периода пандемии», – сообщается также в заявлении IT-гиганта.

Вашингтон, Иван Бабурин

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