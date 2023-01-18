В Госдуме вопрос закрытия YouTube не обсуждается

Заместитель руководителя комитета Госдумы РФ по информационной политике Евгений Попов в среду, 18 января, заявил, что вопрос закрытия YouTube в Госдуме не обсуждается, а лично он – против такого решения, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Попов сказал: «В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете, вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе... Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла. Я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция минцифры, насколько я знаю, тоже – против. История с YouTube сложная, многие ролики на этом видеохостинге нарушают российское законодательство».

«Однако мы не должны принимать решения, которые способны ухудшить или понизить качество жизни населения. Для многих YouTube – это источник дохода, для многих это рекламная площадка, для многих это образовательная площадка. Сейчас Россия не располагает альтернативной высокотехнологичной площадкой, которая могла бы полноценно заменить YouTube», – подчеркнул зампред комитета по информполитике Госдумы.

Отметим, что ранее сегодня экс-глава Роскомнадзора, а ныне гендиректор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров заявил в интервью РБК, что если YouTube «продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, то вопрос блокировки стоит рассмотреть».

Москва, Иван Бабурин

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