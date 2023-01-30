В мире резко сократился спрос на микрочипы

Руководитель отдела технологических исследований компании по ценным бумагам и инвестициям HMC Investment & Securities Грег Ро в понедельник, 30 января, заявил, что мировые производители микрочипов столкнулись с серьезным снижением спроса на свою продукцию, – передает Bloomberg.

Агентство пишет, что Ро сообщил, что «после всплеска продаж во время пандемии коронавируса, когда люди оборудовали домашние офисы для удаленной работы и активно приобретали компьютеры, планшеты и смартфоны продажи производителей микрочипов упали на 30-50%. Это является ненормальной ситуацией».

«Перебои с поставками и инфляция наложились на падение спроса. Лидеры отрасли переживают убытки, сложившаяся ситуация дестабилизирует положение поставщиков этих компаний и наносит ущерб экономикам стран Азии. Немногие оставшиеся на рынке компании формируют альянсы или рассматривают слияния», – сказал Грег Ро.

Bloomberg также пишет, что глава поставщика литографического оборудования Lam Research Тим Арчер на недавнем мероприятии заявил, что отрасль по производству памяти сейчас предпринимает беспрецедентные меры, которых не наблюдалось на протяжении предыдущих 25 лет. Участники рынка в сфере производства микросхем оперативной памяти также стремятся снизить объемы выпуска продукции и сосредоточиться на повышении прибыльности, а не борьбе за укрепление своих позиций.

Лондон, Иван Бабурин

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