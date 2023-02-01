В России почти на 60% выросло производство компьютеров

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 1 февраля, опубликовала данные, согласно которым объем производства компьютеров, их частей и принадлежностей в России в 2022 году вырос на 59,6% и составил в денежном выражении 74,8 млрд рублей.

В обнародованных материалах Росстата, в том числе, говорится, что «в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост производства компьютеров составил 99,6%, а по сравнению с ноябрем 2022 года – в два раза».

Кроме того в ведомстве сообщили, что «на 9% до 43,2 млн. штук в 2022 году выросло производство полупроводниковых приборов и их частей. В декабре по сравнению с декабрем 2021 года рост составил 23,3%, а по сравнению с ноябрем – 16,3%.

Москва, Иван Бабурин

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